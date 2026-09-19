Волонтеры на каждом участке Подмосковья: впервые поддержка охватила 100% избирательных пунктов

Секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс обнародовал сведения о том, как продвигается голосование в регионе, и рассказал о размахе организационной работы, сообщил REGIONS.

1,5 млн голосов за один день: как стартовали выборы в регионе

Как следует из обнародованных данных, к 20:00 18 сентября волеизъявление осуществили 1 500 991 человек — это 24,37% от списочного состава. Почти 1 млн граждан явились на участки лично, тогда как 511 914 человек отдали предпочтение дистанционному электронному формату. По оперативным сведениям, на момент выступления доля участников ДЭГ поднялась примерно до 75%. Обновляемая в реальном времени статистика доступна на сайте «Стат.ТочкаВыборы.РФ».

«Госуслуги» вместо привычных методичек: как впервые готовили членов УИК

Впервые подготовка и проверка знаний членов комиссий проходила через платформу «Госуслуги». Средний показатель успешного освоения материалов колебался в диапазоне от 61 до 89%. За прозрачностью процесса следят 22 866 наблюдателей. Видеонаблюдением оборудованы 100% территориальных комиссий, а часть участков дополнительно оснащена видеорегистраторами.

Волонтеры на каждом участке: впервые поддержка охватила 100% избирательных пунктов

Впервые волонтерская поддержка организована на 100% избирательных участков Подмосковья. В рамках проекта «Волонтер на выборах» задействовано порядка 1,5 тыс. добровольцев, свыше 1,2 тыс. человек составляют оперативный резерв. Все они прошли инструктаж, включая отдельный семинар, посвященный работе с пожилыми гражданами и избирателями с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что почти 70% избирателей в Подмосковье выбрали электронное голосование 18 сентября.