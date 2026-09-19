Подведены итоги первого дня выборов: почти 70% проголосовали электронным способом

В Московской области в пятницу, 18 сентября, стартовала кампания по избранию депутатов Государственной думы и регионального парламента. Первый день волеизъявления граждан завершен, поэтому специалисты подвели итоги. Как свидетельствуют данные, совокупная явка перешагнула отметку в 24%.

При этом свыше 18% граждан пришли выразить свою позицию непосредственно на участки, тогда как почти 70% предпочли дистанционный формат. Процесс голосования рассчитан еще на два дня — 19 и 20 сентября. Двери избирательных пунктов будут открыты с 8:00 до 20:00.

В числе тех, кто выполнил свой гражданский долг в первый день, оказались Герой России из Ступино Людмила Болилая, сенатор от Московской области Александр Двойных, а также депутаты Госдумы Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин и Сергей Пахомов.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов охарактеризовал ход голосования как спокойный.

«Вчера я проехал 25 участков. Везде доброжелательная спокойная обстановка, процесс очень хорошо организован, вся необходимая информация находится на доступных для ознакомления местах. Люди на участках были в 8 утра - пришли прямо к их открытию. И уже в первые часы мы видели явку порядка 10%. Самый большой поток людей, ожидается, конечно, в выходные, поскольку вчера много кто находился на работе», — рассказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

У жителей Подмосковья есть выбор из нескольких форматов: посетить участок лично, проголосовать онлайн или сделать это на дому. Для тех, кто по состоянию здоровья не может прийти на участок, члены УИК доставляют переносной ящик прямо по месту жительства. Все большую популярность набирает дистанционное электронное голосование — заявки на участие в нем подали свыше 700 тыс. человек. Наибольшее число обращений поступило из Звездного городка, Шатуры и Власихи.

Прозрачность процесса обеспечивают тысячи наблюдателей, представляющих различных кандидатов, партии и общественные организации. Порядка 4 тыс. из них — от «Единой России». Это граждане разных профессий и возрастов: работники образования и культуры, предприниматели, представители общественных и добровольческих объединений. На протяжении августа все они прошли подготовку по юридическим аспектам работы.

Для координации их деятельности в Реутове начал работу ситуационный центр «Единой России» по наблюдению за выборами. Сюда стекается информация с избирательных участков Подмосковья. В центре несут дежурство юристы и координаторы, которые отслеживают ход голосования, фиксируют обращения и оперативно реагируют на спорные ситуации.

Ранее сообщалось, что голосование стало семейным делом и объединило поколения в Химках.