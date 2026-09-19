Первое взрослое решение: сестры‑близняшки из Подмосковья поделились, что испытали в свой дебют на выборах

В подмосковном Орехово-Зуеве на избирательном участке №2159, который разместился в школе №16, свой первый в жизни гражданский выбор сделали сестры-близнецы Анастасия и Виктория Данилины. Обеим девушкам исполнилось 18 лет. Они учатся в Государственном гуманитарно-технологическом университете, а школьный курс прошли с отличием, окончив учебное заведение с красными аттестатами, сообщил телеграм-канал Избирательной комиссии Московской области.

Как рассказали сами сестры, после проведенного капитального ремонта они с трудом узнали свою родную школу. Помещение, где расположен избирательный участок, заметно преобразилось. Виктория обратила внимание на комфортную обстановку, которая царила на участке и располагала к спокойному и осознанному голосованию.

Анастасия же поделилась личными впечатлениями: по ее признанию, в тот момент, когда она опускала бюллетень в урну, к ней пришло отчетливое ощущение, что она стала по-настоящему взрослым человеком.

Председатель участковой избирательной комиссии №2159 Анна Барышникова сообщила, что в Орехово-Зуевском округе для тех, кто голосует впервые, предусмотрены памятные подарки. Такая традиция позволяет отметить важный шаг молодых людей на пути к гражданской зрелости и сделать день выборов для них особенно запоминающимся.

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