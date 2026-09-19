Циклон ушел, но оставил подарок: чего ждать Подмосковью в выходные 19–20 сентября

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в канале на платформе «Макс» рассказал о погоде в Москве и Подмосковье в выходные 19 — 20 сентября.

По мнению эксперта, погодные условия в столице будут определяться влиянием периферии — то есть краевой части — циклона, который находится на значительном удалении и смещается с запада в направлении Скандинавии.

По данным специалиста, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, однако существенных осадков не предвидится. Несмотря на облачность, солнечные лучи все же смогут достаточно хорошо прогреть воздушные массы, благодаря чему показания термометров удержатся немного выше климатической нормы.

В субботу, 19 сентября, по прогнозу эксперта, столбики термометров в столице покажут от +17 до +19 градусов, тогда как в Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах от +15 до +20 градусов.

«Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм рт. ст., что выше нормы», — написал синоптик.

В воскресенье, 20 сентября, существенных осадков не ожидается, считает эксперт. Ночью столбики термометров опустятся до +9…+11 градусов, а в дневные часы воздух прогреется до +20…+22 градусов.

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