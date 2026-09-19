Редакция Новостей Mail и Погода Mail организовала исследование, посвященное грибной теме. Целью опроса было выяснить, ходят ли россияне за грибами, как распоряжаются собранным, насколько хорошо в них разбираются и что находят привлекательного в подобном времяпровождении.

Анкетирование проходило 15–16 сентября среди аудитории указанных проектов. Своими ответами поделились более 2 тыс. человек, представляющих свыше 50 российских регионов.

Сезон открыт: почти каждый второй уже с корзиной в лесу

Итоги показали: 41% участников уже успели сходить за грибами в текущем году. Еще 18% не просто открыли сезон, но и намерены повторить вылазку в лес. Собираются заняться этим впервые 17% опрошенных. Не планируют отправляться за грибами в этом году 11%, не определились с решением 6%, а 7% и вовсе не увлекаются таким времяпрепровождением.

Соленья и жарка: как делят грибы между столом и банками

Отдельный блок вопросов касался того, как распоряжаются урожаем. Выяснилось, что 60% респондентов поступают следующим образом: часть грибов идет в пищу в ближайшее время, а часть откладывается на зиму. Исключительно для зимних запасов собирают 19% опрошенных, а 18% предпочитают съесть все сразу, ничего не заготавливая. Еще по 1% участников либо делят урожай между собой и другими, либо в основном раздают или продают его.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Уверенность против сомнений: как россияне оценивают свою грибную грамотность

Что касается познаний в грибах, большинство оценивают их довольно высоко. Так, 61% ориентируются в тех видах, которые обычно попадают в их корзину, а 35% знакомы с множеством разновидностей и без труда отличают их друг от друга. Лишь 2% признались, что разбираются слабо и часто сомневаются. Почти не разбираются 1%, и столько же заявили, что не понимают в грибах совершенно ничего.

При возникновении сомнений относительно найденного гриба 89% предпочитают оставить его в лесу. За помощью к более опытным грибникам обращаются 6%, а 3% ищут ответ в интернете или специальном приложении. Лишь 1% забирают подозрительный экземпляр домой, чтобы разобраться с ним позже.

Не урожаем единым: что на самом деле гонит людей в лес

Наибольшее удовольствие от процесса, как выяснилось, связано не с количеством собранного. Для 57% главную радость приносит сам поиск. Прогулку по лесу и отдых на природе ценят 21%. Богатый урожай радует 12%, а возможность отвлечься от рутины — 5%. По 2% респондентов получают удовольствие от находки крупного или редкого гриба и от предвкушения будущих блюд. Еще 1% наслаждаются общением и временем, проведенным с близкими.

Ранее в Комитете лесного хозяйства предупредили, что осенью в лесах Московской области опасны клещи.