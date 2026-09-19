В четверг, 17 сентября, ближе к вечеру в Свято-Владимирский собор, что в Херсонесе, прибыл ковчег с останками благоверного князя Дмитрия Донского. Эту информацию РИА Новости предоставил архимандрит Силуан (Пасенко), несущий послушание благочинного Свято-Владимирского Херсонесского монастыря. Собеседник рассказал, как молиться перед мощами.

Согласно разъяснениям настоятеля, молящийся вправе выбрать: произнести уже известную ему молитву либо сформулировать просьбу к святому самостоятельно, своими словами. В обоих случаях верующие могут испрашивать победы, а также защиты для дорогих им людей.

«Перед мощами мы делаем земной поклон или поклон поясной, в зависимости от обстоятельств, читаем молитву, которую знаем. Если не знаем какой-то церковной молитвы — своими словами. Святый благоверный княже Димитрие, моли Бога о мне или моли Бога о воине таком-то, или помяни у престола Божия таких-то людей, их души как живых, так и почивших», — сказал отец Силуан.

Отец Силуан обратил внимание на то, что князь Дмитрий Донской прославился прежде всего как воин и триумфатор. Именно поэтому, убежден священнослужитель, обращаться к нему следует в первую очередь с мольбами о победе, о покровительстве для членов семьи и о безопасности тех, кто дорог верующим в их Отечестве.

Помимо этого, архимандрит дал пояснение относительно самого понятия мощей. Ими называют освященные останки человека, чей земной путь был праведным. Как подчеркнул священнослужитель, у такого человека святость распространяется не только на душу, но и на телесную оболочку.

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