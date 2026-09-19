Выборы в Химках: как голосование стало семейным делом и объединило поколения

В подмосковных Химках избирательная кампания вышла за рамки стандартного политического события, превратившись в заметное общественное явление. Для многих горожан поход на участок стал не просто формальностью, а возможностью поддержать семейные традиции и провести время в кругу близких. На избирательных пунктах нередко можно встретить целые династии и компании друзей, для которых волеизъявление является общим делом, объединяющим поколения, сообщила администрация городского округа.

Особую активность проявляют представители старшего поколения, что во многом объясняется деятельностью городского клуба «Активное долголетие». Участницы этого объединения Валентина Складанная и Елена Радышевская поделились своими впечатлениями от процесса.

Валентина Складанная, посетившая участок в школе № 8 на улице Маяковского, акцентировала внимание на четкой работе организаторов. По ее словам, атмосфера на пункте была доброжелательной, а все процедуры проводились быстро и слаженно, что создавало комфортные условия для граждан.

«Я исполнила свой долг перед Родиной. Голосую всегда на всех выборах. Посещаю клуб “Активное долголетие”, поэтому всегда в курсе основных мероприятий; знаю, что происходит у нас в Химках и в стране. Мне очень понравилось оформление избирательного участка. Члены комиссии тоже – все грамотные и эрудированные», — отметила Валентина Складанная.

Елена Радышевская, которая голосовала в школе № 14 на улице Дружбы, рассматривает участие в выборах как важный инструмент выражения собственной гражданской позиции. Она отметила, что возможность открыто заявить о своем мнении является неотъемлемым правом каждого сознательного жителя города.

«Мы приходим на этот участок уже не первый год. Здесь всегда организовано все отлично. Проходная система удачно сделана, есть охрана, очень вежливые люди, которые помогут разобраться во всем», — считает Елена Радышевская.

Поддерживает инициативу и Рифат Музипов, активный участник городских патриотических акций. Он также прибыл на избирательный участок, расположенный в школе № 14. По его утверждению, участие в голосовании — это не только долг, но и дань уважения к истории и будущему родного края.

«У нас семейная традиция приходить на выборы вместе. Для нас это и гражданский долг, и добрая традиция. И каждый раз мы видим, как четко здесь все организовано. В Химках выборы всегда проходят на достойном уровне. Все как положено и в соответствии с законом», — рассказал Рифат Музипов.

Важно отметить, что избирательные участки в Химках открыты для посещения до 20 сентября включительно. Граждане могут проголосовать ежедневно с 8:00 до 20:00. Воспользоваться своим правом могут все жители Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста.

Для того чтобы узнать номер и адрес своего избирательного пункта, рекомендуется воспользоваться порталом «Госуслуги» или официальным сайтом Центральной избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что в Центре общественного наблюдения Подмосковья подвели итоги первого дня голосования.