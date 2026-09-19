«Кузов дорожает быстрее». Названа средняя стоимость ремонта машины в 2026 году

Средняя стоимость ремонта машины по итогам первого полугодия 2026 года составила 10 500 рублей, увеличившись на 12% год к году. Количество обращений на СТО осталось на прежнем уровне, однако каждый визит подорожал: услуги выросли на 18%, детали — на 10%. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал генеральный директор страховой платформы Polis.online Андрей Креер.

По словам эксперта, кузовной ремонт дорожает быстрее среднего. Редкие детали, электроника и крупные кузовные элементы прибавили 15–26%, расходники для планового обслуживания — 11–16%.

Сильнее всего пострадали владельцы иномарок, не локализованных в России. С января 2026 года комплектующие для Peugeot подорожали на 20%, для Porsche — на 15%, для Subaru — на 12%. У Volkswagen, BMW, Ford и Renault рост составил 7–10%, у Toyota, Mercedes, Kia и Hyundai — 2–5%. Причина — зависимость кузовных панелей, оптики и пластика от импорта. Такие детали редко имеют дешевые аналоги, поставляются под заказ и острее реагируют на курс рубля.

Средняя выплата по ОСАГО за первое полугодие выросла до 122,7 тыс. рублей (+9,7%), но расчет по-прежнему ведется по справочным, а не рыночным ценам. С 19 сентября вступят новые справочники: из расчета исключат дешевые аналоги деталей, что подтолкнет выплаты вверх еще на 8–10%.

«Ремонт одного лишь заднего бампера с усилителем и накладкой уже сейчас обходится владельцу свыше 360 тыс. рублей — при потолке выплаты по ОСАГО в 400 тыс. Рыночные цены на запчасти учтены лишь на бумаге, автовладельцам приходится либо доплачивать разницу, либо ремонтироваться неоригинальными деталями», — пояснил Креер. Эксперт прогнозирует, что запчасти подорожают еще на 5–10% до конца года.

Ранее сообщалось о том, что выплаты по ОСАГО вырастут на 7-8% с 19 сентября.