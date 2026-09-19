Старение начинается в костном мозге: что происходит с организмом после 40–50 лет

Согласно информации, предоставленной РИА Новости Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, накопительные изменения в костном мозге стартуют после 40–50 лет. Именно с этого рубежа, уточняют в агентстве, берут начало процессы старения организма. Публикация приурочена к Всемирному дню донора костного мозга, ежегодно отмечаемому 19 сентября.

Андрей Корсунов, гематолог и ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета, в беседе с РИА Новости обратил внимание на то, что в возрасте 40–50 лет активность клеток костного мозга резко падает. Параллельно увеличивается доля клеток, несущих маркеры старения, а стволовые клетки постепенно истощаются.

«Костный мозг - живая ткань и претерпевает изменения всю нашу жизнь. Но после 40-50 лет начинают накапливаться (возрастные - ред.) изменения в костном мозге», — рассказали в ФМБА.

Как утверждает специалист, даже при таких сдвигах костный мозг здорового человека, как правило, продолжает снабжать организм клетками крови на всем протяжении жизни — вплоть до 120 лет. Вместе с тем резервы организма убывают, и это проявляется в более медленной реакции на инфекционные заболевания или потерю крови.

«Самое яркое проявление старения — замещение гемопоэтической (красной) ткани на жировую (желтую), когда доля красного костного мозга падает с 40-60% у молодых до 20-40% у пожилых», — уточнил он.

В ФМБА также отметили, что шанс совпадения HLA-генотипа, обязательного условия для донорства костного мозга, у неродственных людей крайне мал — примерно 1 на 10 000. Людей с таким совпадением называют «генетическими близнецами». Под HLA-генотипом понимают набор генов, отвечающих за тканевую совместимость; именно он определяет, приживется ли трансплантат в организме пациента.

«При этом после успешной трансплантации могут измениться группа крови, а также некоторые внешние признаки — например, цвет глаз или даже оттенок волос», — заключили в ФМБА.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. жителей Подмосковья вступили в федеральный регистр доноров костного мозга с начала года.