«Травма челюсти с рождения». Китайские врачи провели коррекцию прикуса панде Бэйся

Специалисты в Китае впервые применили ортодонтическую методику, разработанную для лечения людей, чтобы исправить прикус у гигантской панды. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Самец панды по кличке Бэйся, появившийся на свет в 2022 году, получил травму челюсти вскоре после рождения. Врачи опасались, что животному будет сложно пережевывать бамбук, что создавало серьезную угрозу для его жизни. По данным агентства, это первая подобная процедура, проведенная для представителя данного вида редких животных.

Лечение провели специалисты Центра по изучению и разведению больших панд в городе Чэнду совместно с Западно-китайской стоматологической больницей.

«Китайские специалисты успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у гигантской панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей», - говорится в публикации.

Медики констатировали, что лечение позволило восстановить функции прикуса и жевания до нормального состояния.

Ранее сообщалось о том, что в честь трехлетия панды Катюши Московский зоопарк устроил праздник.