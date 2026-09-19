Осенний лес в Подмосковье может преподнести немало неприятных сюрпризов. Как сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области, в это время года здесь подстерегают сразу несколько угроз: клещи, резкие перепады температур и ядовитые грибы.

«И не забывайте, что в лесу вы в гостях. Соблюдайте тишину, не разводите костры в неположенных местах и не тревожьте истинных лесных обитателей, готовящихся к зиме!» — отметили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что осенняя погода крайне переменчива. Если днем в городе еще тепло, то к вечеру в лесу может резко похолодать и стать сыро. В связи с этим специалисты советуют брать с собой термос с горячим чаем, а также подбирать одежду с учетом капризов погоды.

По их словам, неправильно выбранный гардероб чреват простудой и последующими осложнениями. Даже короткая прогулка по лесу требует основательной подготовки, ведь разница между дневной и вечерней температурой может оказаться значительной.

«Смотрите, куда наступаете! С виду плотный ковер из листьев может скрывать глубокие ямы, коряги или скользкие корни. Осенью травмы на ровном месте - обычное дело, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в комитете обратили внимание на риск перепутать ядовитый гриб со съедобным. Чтобы избежать ошибки, в ведомстве рекомендуют отправляться в лес вместе с опытным грибником или сверяться со справочником. Как подчеркнули в комитете лесного хозяйства, такая предосторожность поможет уберечься от серьезных последствий для здоровья.

Отдельно в ведомстве указали на опасность, которую представляют собой клещи. Насекомые остаются активными в осенний период и могут стать причиной серьезных заболеваний. Специалисты призывают жителей и гостей региона быть внимательными и соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.

«Клещи не спят, они выползают на высокую траву и кусты в поисках последней жертвы перед спячкой - и скорее всего они будут там, где вы будете собирать поздние грибы. Поэтому, если не сделали прививку, лучше воздержаться от походов в чащу», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что с приходом осени мухи-жигалки, осы и шершни могут проявлять повышенную агрессивность.