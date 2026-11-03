Город на 1,9 млн: что ждет Екатеринбург к 2045 году по новому Генплану

В Екатеринбурге опубликован проект обновленного Генерального плана, рассчитанного до 2045 года. Документ объемный — 244 страницы, — и он определяет, где в городе появятся жилье, дороги, школы, детские сады, транспортные развязки и инженерные сети. Сейчас проект открыт для предложений: заинтересованные стороны могут внести свои идеи, которые впоследствии либо учтут, либо отклонить, сообщил tagilcity.ru.

Демография и жилье

Авторы проекта исходят из того, что к 2045 году население Екатеринбурга достигнет 1,9 млн человек. Для сравнения: в начале 2025-го в городе проживало около 1,59 млн. Таким образом, прогнозируется прирост более чем на 300 тыс. жителей.

Существенно вырастет и жилой фонд — с 47,6 млн до 85,8 млн кв. м. Если сейчас на одного горожанина приходится около 30 кв. м, то через двадцать лет этот показатель должен составить порядка 45 кв. м.

«Верите? Мы не очень. Тем более, что нынешнее стремление застройщиков сократить площадь новых квартир и сделать двушки из 35 квадратов и трешки из 45-ти явно не свидетельствуют о предстоящем расширении», — отмечено в статье TagilCity.ru.

Транспортная революция

Самая заметная часть документа — транспорт. В генплан вновь вернулись вторая и третья линии метро. Первую, уже действующую ветку, предлагают продлить на север и на юг — в сторону Академического района. Вторую линию планируют провести от «Янтарной» до «Каменных Палаток», третью — от «Академической» до «Шарташской».

Заметно расширится и трамвайная сеть: новые линии появятся в Новокольцовском, Академическом, Широкой Речке, Солнечном и других районах. Для наземного транспорта предусмотрят выделенные полосы, в том числе на крупных магистралях города.

Автомобильная сеть тоже претерпит изменения. Планируется реконструкция северного участка ЕКАД, строительство Южного обхода города и обхода аэропорта Кольцово, развитие Срединного кольца. Одним из самых обсуждаемых решений может стать появление моста через Верх-Исетский пруд.

«Отметим, что частично, по крайней мере там, где центр, эти полосы уже есть», — сообщил tagilcity.ru.

Центр — для пешеходов

Историческую часть города хотят освободить от транзитного движения. В центре предлагается запретить проезд большегрузов и ограничить скорость до 50 км/ч. В числе инструментов — платная парковка, запрет стоянки на отдельных улицах, развитие пешеходных зон и велоинфраструктуры. Проспект Ленина в проекте описан как коридор для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта.

«Эта часть генплана, вероятно, вызовет самые острые споры. Ограничение грузового транзита и снижение скорости могут сделать центр безопаснее и спокойнее, но эффект зависит от того, появятся ли до этого удобные обходы, регулярные электрички, выделенные полосы и перехватывающие парковки», — высказал мнение корреспондент TagilCity.ru.

Экология

В экологическом блоке говорится о сохранении природных территорий и развитии связей между зелеными зонами. Парки названы основными элементами рекреационного каркаса, а в районах, где зелени не хватает, предлагается выделять участки под новые парки.

Ранее сообщалось, что в Перми застройщик проложит ливневку через гаражи без согласия собственников.