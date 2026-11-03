Кучеров назвал причину своего решения уйти из «Тампы»

Кучеров о запросе обмена: «Для меня деньги никогда не были на первом месте»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, почему он запросил обмен из клуба, в котором провел всю свою карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин, у которого заканчивается контракт с кэпхитом $9,5 млн, отказался подписывать новое соглашение. Сообщалось, что «Тампа» предложила своему лидеру четырехлетний контракт с ежегодной зарплатой $15 млн.

«Для меня деньги никогда не были на первом месте. Гораздо важнее общение и уважение. За последние четыре месяца мы поговорили всего два раза», — рассказал Кучеров о причинах своей обиды.

Генменеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа, что не собирается обменивать Кучерова. В этом случае 33-летний россиянин летом станет свободным агентом и может выйти на рынок.

Кучеров подчеркнул, что продолжит играть за «Тампу», пока ситуация не разрешится, и сделает все возможное, чтобы помочь партнерам.

Никита Кучеров выступает за «Лайтнинг» с сезона 2013/14. Он провел 892 матча в регулярных чемпионатах и является лучшим бомбардиром в истории клуба — 1142 (405+737) очков. С «Тампой» Кучеров дважды выиграл Кубок Стэнли.

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