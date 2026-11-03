Нефтебаза в селе Аргаяш: продавец рассчитывает на ₽1,17 млрд при объеме хранения 14 тыс. куб. м

В Челябинской области на продажу выставили склад нефтепродуктов, расположенный в селе Аргаяш. Объявление появилось на одной из популярных онлайн-площадок. За объект продавец рассчитывает выручить ₽1,17 млрд, сообщил kursdela.biz.

По данным издания, площадь здания составляет 46 224 кв. м. Общий и полезный объем хранения достигает 14 тыс. кубометров. Предусмотрено размещение только светлых нефтепродуктов — бензина и дизельного топлива.

По информации издания, в собственность входит железнодорожный тупик. Он вмещает шесть вагонов-цистерн, а одновременный слив возможен для трех. Автомобильная эстакада налива включает 11 постов, среди которых восемь АСН-5М «Дельта» и три АСН-5Н. Пропускная способность достигает 55 кубометров в час.

По данным издания, выделенная электрическая мощность — 96,4 кВт. Водоснабжение идет от скважины, отопление — газовое, установлены четыре котла КОВ-100. Объект полностью отвечает актуальным требованиям МЧС.

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