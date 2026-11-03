Гаражный конфликт в Перми: слушания по ливневке назначены на 18 ноября

По информации издания, слушания назначены на 18 ноября. По проекту, по территории проездов кооператива должна пройти ливневая канализация: труба диаметром 630 мм, для укладки которой потребуется трехметровая траншея.

По данным издания, владельцы 204 гаражных боксов опасаются, что траншея, проходящая вплотную к фундаментам (их заглубление — всего 0,6–1 м), приведет к деформации и разрушению построек. Кроме того, прокладка трассы затронет проезды, что, по мнению собственников, нарушает строительные нормы о минимальном расстоянии от подземных коммуникаций до зданий.

«Это траншея глубиной в 3 метра вдоль всего ряда. Любой ремонт — снова экскаватор у наших ворот, и уже без спроса. Сами проезды перестанут быть полноценными пожарными путями», — отметил председатель кооператива Александр Михалев.

В ПЗСП Properm.ru рассказали, что работы ведутся в рамках соглашения о создании улично‑дорожной сети возле новых домов и соответствуют утвержденной документации. Также в компании заявляют, что земля, где планируется прокладка трубы, не принадлежит кооперативу, поэтому согласование с собственниками боксов не требуется.

«Мы понимаем, что дорожные работы могут вносить коррективы в привычную жизнь, поэтому в наших силах сейчас как можно скорее завершить все работы, чтобы жизнь людей стала еще комфортнее. Застройщик открыт к диалогу и готов обсудить с представителями инициативной группы все вопросы», — заявили в компании.

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