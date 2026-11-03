Аршавин назвал главных претендентов на победу в РПЛ

Аршавин: «Краснодар» отсеивается, «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство»

Культура и спорт

Фото: [ФК «Зенит»]

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» высказался о главных претендентах на победу в РПЛ.

Ранее экс-футболист называл в числе фаворитов «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», считая, что ЦСКА и «Динамо» не выдержат гонки. В 13-м туре «Краснодар» неожиданно проиграл дебютанту РПЛ «Родине» (1:2).

«Я выделял трех претендентов на титул и настаивал на этом. Сейчас «Краснодар» в моей голове отсеивается, «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство», — сказал Аршавин.

Самым ярким событием 13-го тура эксперт назвал победу «Спартака» над «Локомотивом» со счетом 4:0, отметив содержание игры красно-белых.

После 13 туров «Зенит» лидирует в чемпионате с 30 очками, у «Динамо» — 28 баллов, у «Спартака» и ЦСКА — по 26, у «Краснодара» — 23.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал об итогах 13-го тура РПЛ.

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