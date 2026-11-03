Деньги и драгметаллы умерших: как теперь активы станут выморочными и перейдут государству

Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит специальный механизм передачи государству денег и драгоценных металлов с банковских счетов умерших граждан — если их имущество признано выморочным. Речь не о «заброшенных» счетах, а именно о наследственном статусе активов: чтобы средства перешли в казну, должны совпасть сразу несколько условий, включая срок с момента смерти и отсутствие наследников, сообщил rosbalt.ru. В материале издания отмечено, кого затронут новые правила, как ведомства будут искать такие активы и что произойдет с валютой и драгметаллами.

По данным издания, новый механизм касается рублей, иностранной валюты и драгоценных металлов, которые хранятся на банковских счетах и вкладах умерших граждан России. Чтобы активы перешли государству, должны одновременно совпасть несколько обстоятельств: с момента смерти владельца прошло свыше пяти лет, человек снят с налогового учета, его имущество признано выморочным, а наследственное дело после смерти не открывали.

Важно: речь не о «заброшенных» счетах, по которым долго не было операций. Отсутствие транзакций само по себе не служит основанием для передачи средств государству. Ключевыми факторами выступают факт смерти и статус имущества как выморочного.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Кто и как будет выявлять невостребованные активы

По информации издания, центральным звеном процесса станет Росимущество: именно оно сформирует перечень активов, подлежащих передаче в собственность РФ. Для этого ведомство будет использовать данные ФНС, Федеральной нотариальной палаты, ФССП и банков.

В перечень внесут персональные сведения умершего — Ф. И. О., даты рождения и смерти, место рождения, адрес последней регистрации и ИНН — а также реквизиты счетов, вкладов и названия банков. Перед включением сведений в список обязательно проверят две вещи: отсутствие открытого наследственного дела в единой информационной системе нотариата и отсутствие в базе исполнительных производств документов, подлежащих исполнению после смерти гражданина. Итоговый перечень подтвердит право государства на эти активы.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Как будут передавать валюту и драгоценные металлы

По данным издания, указ фиксирует не только процедуру поиска, но и порядок передачи средств. Иностранную валюту государство получит в рублевом эквиваленте. Стоимость драгоценных металлов определят либо по условиям договора банковского счета, либо по учетной цене, которую устанавливает Банк России.

После того как Росимущество направит требование, банки обязаны перечислить деньги и суммы, соответствующие стоимости металлов, на единый казначейский счет в федеральный бюджет. На это отводится 15 рабочих дней.

Сроки и дальнейшие шаги ведомств

По информации издания, до 1 декабря 2026 года ФНС должна собрать и передать Росимуществу сведения об умерших гражданах и их банковских счетах. Далее информацию направят в Федеральную нотариальную палату, чтобы проверить, не открыто ли наследственное дело.

Кроме того, правительству поручено до 1 апреля 2027 года представить предложения по изменению законодательства — они должны закрепить порядок выявления имущества, переходящего государству по наследству.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова ]

Что значит «выморочное имущество» и что на самом деле изменилось

Согласно статье 1151 Гражданского кодекса РФ, имущество признают выморочным:

если у умершего нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

либо наследники не имеют права наследовать или отстранены от наследования;

либо никто не принял наследство, либо все отказались от него, не указав другого наследника.

То есть отсутствие родственников — не единственный вариант: наследники могут быть, но по закону не смогут получить имущество.

Право государства наследовать выморочное имущество существовало и раньше. Новый указ не создает это право, а вводит специальный механизм: он упорядочивает процесс поиска, проверки и оформления именно банковских активов умерших, делая процедуру прозрачной и регламентированной.

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