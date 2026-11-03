Меньше бюрократии для скорбящих: в российском городе не придется регистрировать деревянные надгробия

Власти Тюмени скорректировали порядок учета намогильных сооружений. Теперь деревянные надгробия, которые ставят прямо во время погребения, регистрировать не нужно. Для всех остальных памятников правила остались прежними, сообщил nashgorod.ru.

По данным издания, ранее процедура учета охватывала установку, демонтаж и замену любых надгробий. Ответственному за захоронение требовалось подать заявление, а в зависимости от обстоятельств — приложить бумаги на изготовление или покупку памятника, его проект и договор на работы. На предоставление услуги отводилось до четырех рабочих дней.

По информации издания, сейчас для деревянных сооружений, устанавливаемых непосредственно при погребении умершего, сделали исключение. Поправки внесли сразу в два городских документа — положение об организации ритуальных услуг и административный регламент учета надгробий.

При этом послабление не отменяет правила для всех памятников, отмечено в статье. Если родственники позже захотят поставить другое надгробие, заменить или демонтировать уже существующее, им придется пройти прежнюю процедуру регистрации.

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