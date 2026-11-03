Невидимые раны: как помогают детям, столкнувшимся с буллингом и агрессией в Сети

С какими трудностями сталкиваются дети в Тюменской области? Судя по статистике обращений на детский телефон доверия, чаще всего это конфликты со сверстниками, буллинг, жестокое обращение и агрессия в сети. За девять месяцев 2026 года психологи приняли около 4,1 тыс. звонков, сообщил nashgorod.ru.

Как сообщило правительство региона в ответ на запрос «Нашего Города», 58% обращений поступили напрямую от детей и подростков, 8% — от родителей, а остальные — от других граждан.

По данным издания, в 51 случае поводом стал буллинг. Еще 13 звонков касались жестокого обращения — в семье, вне семьи или среди сверстников. Восемь обращений были связаны с угрозами в интернете, включая троллинг, распространение компрометирующей информации и вовлечение в деструктивные сообщества.

По информации издания, самая крупная конкретная категория — проблемы во взаимоотношениях со сверстниками: за девять месяцев по этой теме поступило 478 обращений. Это больше, чем за весь 2025 год, когда таких звонков было 476.

Всем, кто обратился, специалисты оказывают экстренную и кризисную психологическую помощь. При необходимости они организуют дальнейшее сопровождение и подключают специалистов других ведомств.

Ранее сообщалось, что жители Московской области смогут присоединиться к антибуллинговому форуму «Надо поговорить!».