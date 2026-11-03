Рост тарифов на вывоз ТКО вызвал волну жалоб в соцсетях Омской области

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги вызвал недовольство жителей Омской области. В соцсетях люди задаются вопросами о том, почему некоторые услуги подорожали особенно заметно — в том числе вывоз твердых коммунальных отходов, сообщил gorod55.ru.

По информации издания, с 1 октября в регионе выросли платежи за «коммуналку». В последнее время в социальных сетях все чаще появляются жалобы на резкий скачок стоимости вывоза мусора в разных районах.

На обращения отреагировал Дмитрий Русских, возглавляющий Региональную энергетическую комиссию Омской области. Он напомнил: с 1 октября 2026 года в регионе действует индекс, ограничивающий совокупный платеж за ЖКУ. Его значение установлено на уровне 13%, а допустимое отклонение от среднего — 12,9%. При этом, по словам Русских, регулируется именно общая сумма за весь набор коммунальных услуг.

«Индексы ограничивают общий (совокупный) платеж. Тарифы на конкретную коммунальную услугу могут варьироваться относительно индексов как в большую, так и в меньшую сторону», — отметил Дмитрий Русских.

Чтобы не выходить за рамки ограничений, для населения действуют льготные тарифы. Разницу между ними и экономически обоснованными расценками покрывает региональный бюджет. Помимо этого, граждане вправе рассчитывать на частичный возврат средств за «коммуналку».

«На основании заявления гражданина (через многофункциональные центры), что предусматривает возврат части фактически уплаченной суммы за совокупный набор коммунальных услуг в размере, обусловливающем превышение предельного индекса», — пояснил председатель.

Ранее сообщалось, что в Госдуме заявили об избыточности новых сборов за тепло и воду.