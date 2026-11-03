Гол Канцерова не помог «Чикаго» обыграть «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» обыграли в гостях «Чикаго Блэкхокс» со счетом 5:2.

Поначалу матч складывался для хозяев удачно. Они повели в счете уже на первой минуте, а на восьмой перевес «Чикаго» удвоил российский форвард Роман Канцеров. Однако «Эвеланш» еще до перерыва сравняли счет, а затем склонили чашу весов в свою пользу.

Канцеров забросил шестую шайбу в сезоне. По этому показателю он делит первое место в лиге среди новичков с Джеймсом Хэгенсом из «Бостон Брюинз». Всего на счету россиянина 8 (6+2) баллов в 15 матчах.

Форвард «Колорадо» Федор Свечков набранными очками не отметился.

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, почему он запросил обмен в другой клуб.