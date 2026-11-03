«Готова лететь хоть 30 часов»: Трусова рассказала, как будет добираться на этапы Гран-при

Фигуристка Трусова о Гран-при: «В этот раз у нас очень сложная схема перелетов»

Культура и спорт

Фото: [соцсети Александры Трусовой]

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) рассказала в соцсетях, как будет добираться на этапы Гран-при в Китай и США. Она отметила, что в этот раз схема перелетов будет особенно сложной.

Спортсменка отправится на соревнования с сыном Мишей, а позже к ним присоединится глава семьи Макар Игнатов.

«Повозиться с вещами нам все же придется: в Китае нас ждет +30 градусов днем, в США уже +14, ну а вернемся мы в глубокий русский ноябрь с температурой около нуля. Вы когда-нибудь складывали в один чемодан вещи на все сезоны мира? Потрясающий экспириенс!» — написала Трусова.

Она рассказала, что в Китай с ними полетит мама, которая затем вернется в Россию с «китайским» чемоданом. Трусова призналась, что очень соскучилась по крупным международным стартам и готова лететь на них хоть 30 часов.

Этап Гран-при ISU в Китае пройдет с 6 по 8 ноября, а этап в США — с 13 по 15 ноября.

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