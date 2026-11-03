«Сила в правде» на маркетплейсе: бизнесмен заплатит штраф за использование образа Данилы Багрова

История с продажей товаров, где использовался образ героя фильма «Брат 2», дошла до суда. Советский районный суд постановил взыскать с ответчика ₽10 тыс. — за незаконное использование изображения Данилы Багрова и фразы «Сила в правде» на маркетплейсе, сообщил muksun.fm.

По данным издания, инициатором разбирательства выступила кинокомпания «СТВ», которой принадлежат исключительные права на обе картины — «Брат» и «Брат 2». Сотрудники компании нашли на торговой площадке продукцию с портретом персонажа и цитатой из фильма.

«Зафиксирован факт продажи нард с использованием цитаты „Сила в правде“ из фильма „Брат 2“ и персонажа „Данила Багров“ из фильма „Брат“», — сказано в сообщении.

По информации издания, изначально истец оценил нарушение в ₽20 тыс. Ответчик не стал оспаривать сам факт размещения товаров, но обратился к суду с просьбой уменьшить размер компенсации. Изучив детали дела, суд счел требования обоснованными, однако снизил выплату до ₽10 тыс. Иск был удовлетворен частично, и решение уже вступило в силу.

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