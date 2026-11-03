В НХЛ считают, что Кучеров не передумает по поводу своего ухода из «Тампы»

Журналист и инсайдер Пьер ЛеБрюн высказался о ситуации вокруг нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который запросил обмен из клуба из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

Журналист рассказал, что Кучерову предлагали новый контракт с ежегодной зарплатой в $15 млн. С учетом того, что нападающему на момент вступления соглашения в силу исполнится 34 года, это более чем разумные деньги. Однако россиянина задело отношение к нему руководства.

«Мне сообщили, что Кучеров по-прежнему не собирается подписывать контракт. Он твердо стоит на своем. По его мнению, к нему проявили неуважение, что-либо менять уже слишком поздно. На данный момент Кучеров твердо уверен, что с «Тампой» покончено — именно об этом он и сказал своим одноклубникам. Это не какая-то уловка. Он человек гордый и упрямый, и чувствует, что его глубоко задели», — сказал ЛеБрюн.

Журналист подчеркнул, что Кучеров по-прежнему будет отдаваться игре и не станет устраивать забастовку из-за уважения к партнерам и главному тренеру Джону Куперу. ЛеБрюн не исключил возможность, что хоккеисты и Купер еще смогут уговорить Кучерова остаться, но прямо сейчас шансы на это невелики.

Ранее Никита Кучеров рассказал, почему он запросил обмен из «Тампы».