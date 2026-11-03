В НХЛ считают, что Кучеров не передумает по поводу своего ухода из «Тампы»

Инсайдер ЛеБрюн о Кучерове: «Он человек гордый и упрямый, его глубоко задели»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг»]

Журналист и инсайдер Пьер ЛеБрюн высказался о ситуации вокруг нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который запросил обмен из клуба из-за затянувшихся переговоров о новом контракте.

Журналист рассказал, что Кучерову предлагали новый контракт с ежегодной зарплатой в $15 млн. С учетом того, что нападающему на момент вступления соглашения в силу исполнится 34 года, это более чем разумные деньги. Однако россиянина задело отношение к нему руководства.

«Мне сообщили, что Кучеров по-прежнему не собирается подписывать контракт. Он твердо стоит на своем. По его мнению, к нему проявили неуважение, что-либо менять уже слишком поздно. На данный момент Кучеров твердо уверен, что с «Тампой» покончено — именно об этом он и сказал своим одноклубникам. Это не какая-то уловка. Он человек гордый и упрямый, и чувствует, что его глубоко задели», — сказал ЛеБрюн.

Журналист подчеркнул, что Кучеров по-прежнему будет отдаваться игре и не станет устраивать забастовку из-за уважения к партнерам и главному тренеру Джону Куперу. ЛеБрюн не исключил возможность, что хоккеисты и Купер еще смогут уговорить Кучерова остаться, но прямо сейчас шансы на это невелики.

Ранее Никита Кучеров рассказал, почему он запросил обмен из «Тампы».

Читайте также

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Не стало сыгравшего в «Возвращении Мухтара» актера Юрия Якуши

Стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями

Стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями

«Металлург» нашел замену Разину: новым главным тренером будет Шафранов

«Металлург» нашел замену Разину: новым главным тренером будет Шафранов

Лакерник назвал качества Трусовой, которые позволят ей побороться за олимпийское золото

Лакерник назвал качества Трусовой, которые позволят ей побороться за олимпийское золото

Тренер «Динамо» Тамбиев заявил, что не слышал негативных кричалок в свой адрес

Тренер «Динамо» Тамбиев заявил, что не слышал негативных кричалок в свой адрес

Антонелли досрочно выиграл чемпионат «Формулы-1»

Антонелли досрочно выиграл чемпионат «Формулы-1»

Сафонов вернется в «Ак Барс»: нападающему не удалось закрепиться в основе «Ванкувера»

Сафонов вернется в «Ак Барс»: нападающему не удалось закрепиться в основе «Ванкувера»

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Стало известно о госпитализации дочери Аркадия Райкина

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Гарик Харламов признался, что перестал спать после рождения дочери

Звезда «Холопа» Бикович рассказал, как проводит выходные с семьей

Звезда «Холопа» Бикович рассказал, как проводит выходные с семьей

Клебо будет рад возвращению Большунова на международные старты

Клебо будет рад возвращению Большунова на международные старты

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

Дочь Холли Берри дала показания в суде по опеке над младшим братом по видеосвязи

Добавьте mosregtoday.ru в избранное