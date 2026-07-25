«Революция в отдыхе». В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 рабочих дней
В Госдуме предложили увеличить отпуск до 35 рабочих дней
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой об изменении порядка исчисления ежегодного оплачиваемого отпуска.
По информации, опубликованной ТАСС, политик предлагает не включать в отпускной период выходные дни, оставив в нем только календарные рабочие дни. В связи с этим общая продолжительность отдыха, по его замыслу, должна возрасти с текущих 28 до 35 дней.
«Если праздничные дни не считаются, почему выходные считаются? Выходные дни и так бы были выходными», — аргументирует свою позицию парламентарий.
Парламентарий полагает, что стандартный отпуск должен быть увеличен до 35 дней. Он также уточнил, что пропорционально этому показателю должны вырасти и отпуска для льготных категорий граждан, имеющих право на дополнительные дни отдыха. Согласно планам Сергея Миронова, подготовленный законопроект может быть вынесен на рассмотрение Государственной думы уже в период осенней сессии.
Ранее депутат Говырин заявил, что россияне имеют право на льготный проезд в отпуск.