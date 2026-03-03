Гулял с собакой и нашел святилище: житель Серпухова обнаружил в лесу языческое капище

Серпухов оказался в центре внимания не только из-за наступления весны, но и благодаря неожиданной находке в местных лесах. В социальных сетях появилось фото, которое вызвало живой интерес у краеведов и любителей истории. На снимке запечатлено древнее славянское капище — культовое место, где предки обращались к высшим силам, сообщил REGIONS.

Автор снимка рассказал, что наткнулся на сооружение совершенно случайно во время прогулки с собакой. Позже краевед Илья Мечников предположил, что объект находится неподалеку от деревни Лужки в Серпуховском округе.

Что же представляло собой типичное языческое капище? В древности такие места старались располагать подальше от жилья — в лесной чаще или на болоте. Центром святилища были деревянные или каменные идолы, изображавшие богов. Их делали выше человеческого роста, чтобы подчеркнуть величие небожителей и заставить человека смотреть на них снизу вверх.

Обязательным элементом служил и большой плоский камень, называемый Алатырь. Он исполнял роль алтаря, на который возлагали дары и жертвы. Рядом с ним из камней выкладывали круг для священного огня — крады. Здесь горело пламя, символизировавшее связь между мирами.

«Такие находки — настоящий клад для историков и краеведов. Они позволяют нам чуть ближе познакомиться с древними традициями и верованиями наших предков», — отмечает Илья Мечников.

