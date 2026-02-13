Мистика или преступление? В Болгарии расследуют гибель экологов, которую сравнили с культовым сериалом

Загадочная гибель шести человек в горах на западе Болгарии, которую местный прокурор сравнил с сюжетом культового сериала «Твин Пикс», продолжает будоражить общественность. Первые три тела были обнаружены 2 февраля у сгоревшей хижины в районе горного перевала Петрохан. Погибшими оказались мужчины 45, 49 и 51 года, все они состояли в природоохранной организации, пишет BBC News.

Спустя шесть дней, 8 февраля, в припаркованном автодоме у горы Околчица нашли останки еще двух мужчин (51 и 22 лет) и 15-летнего подростка. Как выяснилось, пятеро из шести погибших были членами неправительственной организации «Национальное агентство контроля охраняемых территорий», которая использовала сгоревшую хижину в качестве базы.

Согласно данным следствия, у всех троих, найденных у хижины, были огнестрельные ранения, нанесенные почти в упор, при этом признаки сопротивления отсутствовали. Рядом с телами обнаружили два пистолета и винтовку. Следователи установили, что утром 1 февраля все шестеро находились вместе у хижины — это зафиксировала камера видеонаблюдения. Трое из них попрощались с остальными и уехали на автодоме, а оставшиеся позже подожгли строение.

Заместитель прокурора Наталия Николова заявила, что основная версия, которую отрабатывает следствие, — убийство с последующим самоубийством. По данным полиции, один из найденных в автодоме покончил с собой, а двое других были застрелены. Глава национальной полиции Захари Васков назвал произошедшее беспрецедентным случаем для страны.

В ходе расследования выяснилось, что погибшие увлекались тибетским буддизмом, а родственники одного из них упоминали об «исключительной психологической нестабильности» внутри группы. Однако семьи погибших отвергают версию о внутренних конфликтах. Ралица Асенова, мать одного из найденных в автодоме, заявила, что считает произошедшее профессионально совершенным убийством, и предположила, что мужчины могли стать свидетелями какой-то преступной деятельности.

Генеральный прокурор Борислав Сарафов, комментируя дело, отметил, что жизнь преподнесла более шокирующие подробности, чем сериал «Твин Пикс». В парламенте Болгарии уже прошли закрытые слушания с участием представителей МВД, службы нацбезопасности и агентства по защите детей. Расследование продолжается, и, по оценкам властей, может занять не менее трех недель.