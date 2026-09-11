О повышенной вязкости крови многие узнают случайно — на плановом обследовании или после обращения к врачу с другими жалобами. Сама по себе густая кровь не является отдельным заболеванием. Это скорее сигнал, указывающий на неполадки в организме. Если не придать ему значения, кровоток замедляется, органы хуже снабжаются кислородом, а риск тромбозов, инфарктов и инсультов растет. О том, как вовремя распознать тревожные признаки, REGIONS рассказала подмосковный врач-кардиолог Наталья Агапова.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Наталья Пичугина ]

Сигналы, которые не стоит игнорировать

Густая кровь не всегда заявляет о себе сразу. Однако, по словам Натальи Агаповой, существует несколько характерных признаков, на которые стоит обратить внимание:

Утренняя тяжесть в голове. Если по утрам человек просыпается с ощущением, что голова тяжелая, а мысли путаются, это может быть связано с замедлением кровотока. Мозг недополучает кислород, и человек чувствует себя разбитым.

Сонливость после еды. Многие замечают, что после обеда клонит в сон. У людей с густой кровью это ощущение особенно сильное: кровь циркулирует медленнее, и органы, включая мозг, получают меньше кислорода.

Онемение и покалывание в конечностях. Если руки или ноги часто немеют, появляется ощущение «мурашек» или покалывания, это может говорить о нарушении микроциркуляции в мелких сосудах. Густая кровь хуже проходит по капиллярам, и ткани недополучают питание.

Проблемы со зрением. Внезапное ухудшение зрения, пелена перед глазами или «мушки», которые появляются и исчезают, могут быть связаны с временным нарушением кровоснабжения сетчатки. Это происходит из-за того, что густая кровь задерживается в мелких сосудах глаз.

Синяки без причины. Если на теле часто появляются синяки даже от легкого прикосновения, это может говорить о повышенной вязкости крови. Густая кровь медленнее течет по капиллярам, и они легче травмируются.

«Густая кровь — это не диагноз, а сигнал о том, что в организме что-то не так. Головокружение, онемение пальцев, тяжесть в голове — все это может быть связано с нарушением микроциркуляции. Если вы замечаете у себя эти симптомы, не откладывайте визит к врачу. Иногда за ними скрываются серьезные проблемы с сердцем и сосудами», — говорит Наталья Агапова.

Какие анализы помогут прояснить картину

Если есть подозрение на густую кровь, врач назначит несколько простых исследований. В первую очередь это общий анализ крови, который покажет количество эритроцитов, тромбоцитов и уровень гематокрита.

Также проводится коагулограмма — анализ, оценивающий свертываемость крови. В некоторых случаях врач может рекомендовать анализ на вязкость крови (реологию).

«Не занимайтесь самодиагностикой. Даже если все признаки совпадают, только врач может сказать, есть ли проблема. Не принимайте препараты для „разжижения“ крови без назначения — это может быть опасно, особенно если у вас есть скрытые заболевания», — предупреждает Наталья Агапова.

Что делать, если диагноз подтвердился

Если анализы подтвердили повышенную вязкость крови, врач разработает индивидуальный план лечения. Обычно он включает изменение образа жизни: достаточное питье (не менее 1,5–2 литров воды в день), умеренные физические нагрузки и сбалансированное питание. В некоторых случаях могут быть назначены препараты, улучшающие текучесть крови.

«Самолечение при густой крови недопустимо. Даже если вы читали, что аспирин помогает разжижать кровь, принимать его можно только по назначению врача. Неправильная дозировка может привести к кровотечениям и другим осложнениям. Доверьтесь специалисту, и он подберет безопасное лечение», — завершает Наталья Агапова.

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