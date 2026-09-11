Борец Торнике Квитатиани женился на студентке МГИМО Диане Кардаве

34-летний российский борец и певец Торнике Квитатиани официально женился на студентке МГИМО Диане Кардаве, сообщает Teleprogramma.org. Свадьба прошла 10 сентября в подмосковном Lapino Hall.

Отмечается, что невеста младше Торнике на 13 лет. Пара выбрала классические наряды, но учла и грузинские традиции: жених и невеста появились под звуки национальной музыки. После появления молодожены станцевали танец влюбленных «Картули».

На свадьбе было много родственников и друзей, в том числе Павел и Надежда Мамаевы, Курбан Омаров с женой Валерией, Артем Калайджян с супругой.

О романе Торнике и Дианы стало известно летом. Диана — уроженка Калуги с грузинскими корнями, она учится на факультете международной журналистики в МГИМО. Предложение руки и сердца Квитатиани сделал 29 января в Париже.

Артист тайно прилетел во Францию, где девушка отдыхала с мамой. Предложение было сделано во время фотосессии Дианы на фоне Эйфелевой башни. В августе Торнике впервые вывел невесту в свет.

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