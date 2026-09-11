«Голос Гоку и Леви»: умер Майк Макфарланд, подаривший голос легендарным аниме-героям

В возрасте 56 лет скончался американский актер озвучивания Майк Макфарланд. О смерти артиста сообщило издание TMZ со ссылкой на его подругу Брину Паленсию.

С января 2025 года актер испытывал серьезные проблемы со здоровьем: он перенес экстренную операцию по удалению опухоли головного мозга. У Макфарланда была выявлена глиобластома — агрессивный вид рака.

Актер продолжал лечение, но не смог победить онкологическое заболевание, которое стало причиной его смерти. Место и время прощания с актером пока не названы.

Макфарланд родился 14 июля 1970 года в Техасе. Он получил известность благодаря созданию англоязычного дубляжа японских аниме. Среди наиболее известных работ — Dragon Ball Z, One Piece и «Атака на титанов». Его голосом говорили многие культовые персонажи, полюбившиеся миллионам зрителей по всему миру.

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