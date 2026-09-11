В Краснознаменске построят современный образовательный комплекс

Н а улице Связистов в Краснознаменске продолжается строительство современного образовательного комплекса, рассчитанного на 770 мест, его строительная готовность достигла 73%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджетных средств. Специалисты ведут монтаж наружных инженерных сетей, чистовую отделку помещений, фасадные работы, благоустройство территории.

Учебный корпус площадью более 14,3 тыс. кв. м будет состоять из школы на 550 мест и детского сада на 220 мест. В здании обустроят универсальные и специализированные кабинеты, помещения предпрофессиональной подготовки, многофункциональный актовый зал, современный библиотечно-информационный центр, два спортивных зала, медицинский и административный блоки, а также пищеблок с уютной столовой. В блоке детского сада разместятся групповые помещения, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, медицинский кабинет, пищеблок полного цикла и другие помещения.

На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки, зоны отдыха. Комплекс откроют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.