Экс-солистка «ВИА Гры» Грановская снова говорит по-русски: певица приглашает девушек к себе на виллу

44-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская вновь начала обращаться к аудитории на русском языке, сообщил Super со ссылкой на телеграм-канал «Хуже и не скажешь».

Певица приглашает девушек на свою виллу в Португалии, где, по ее словам, помогает раскрыть внутренний потенциал и обнаружить скрытые способности. Грановская утверждает, что у нее самой проявились экстрасенсорные способности.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине Грановская уехала из России и сейчас живет в Европе. Также артистка начала общаться исключительно на украинском языке. Грановская часто проводит прямые эфиры на темы психологии и метафизики и выступает под фамилией супруга — Уржумцева.

Грановскую в «ВИА Гре» в 2011 году заменила Санта Димопулос, но уже в начала 2012 году она тоже покинула коллектив. Сама Грановская нашла новое призвание в психологии и духовных практиках.

Ранее сообщалось, что украинская певица Анастасия Приходько вернулась к общению на русском языке.