В Московской области выросла выявляемость колоректального рака

В Подмосковье показатель выявляемости колоректального рака увеличился на 9,7%, этому способствует системная работа, направленная на выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой результат стал возможен благодаря комплексу системных мер: регулярным профилактическим осмотрам, внедрению современных диагностических методов, проведению Дней открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр также подчеркнул важность онкоскрининга, который проводят в рамках регионального проекта по ранней диагностике колоректального рака. Программу запустили в регионе в 2025 году, в диагностику входит количественный анализ кала на скрытую кровь. Он позволяет обнаружить скрытое кровотечение и выявить онкологическое заболевание на ранней стадии. Такой онкоскрининг проводится всем жителям старше 45 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров.

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