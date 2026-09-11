«Сильно люблю!»: дочь Успенской показала трогательное фото с женихом

36-летняя артистка, которая недавно сменила фамилию на Успенскую, состоит в отношениях с 22-летним искусствоведом Артемом Москвиным. Разница в возрасте между влюбленными составляет 14 лет, но, судя по всему, это не мешает их счастью.

В блоге Татьяны появился новый нежный снимок, на котором Артем обнимает возлюбленную, а она улыбается. Для снимка она выбрала нежное черное платье и крупные серьги.

«Я тоже тебя очень сильно люблю!» — подписала снимок Плаксина.

Ранее стало известно, что Артем сделал Татьяне предложение руки и сердца в присутствии Любови Успенской. Важное событие в жизни дочери певицы произошло в гримерке, и Артем не подарил Татьяне кольцо.

Ранее Алена Кравец высказалась о предложении руки и сердца дочери Любови Успенской.