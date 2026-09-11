У дома матери Ким Кардашьян задержали сталкера

Вечером 7 сентября возле ее дома в Лос-Анджелесе задержали 25-летнего Зенуильяма Робсона. Мужчину заметил сотрудник службы безопасности и задержал до того, как тот успел приблизиться к дому в горах Санта-Моника. Охрана сообщила полиции, что Робсон и раньше неоднократно пытался связаться с Дженнер.

Сотрудники департамента шерифа округа Лос-Анджелес задержали мужчину по подозрению в преследовании. Позднее Робсону предъявили обвинение в незаконном проникновении и отказе покинуть частную территорию.

Неизвестно, находилась ли сама Дженнер дома в момент инцидента. Ее представители ситуацию не комментировали.

С преследованием ранее сталкивались и другие члены семьи: Ким Кардашьян несколько раз добивалась судебных запретов в отношении предполагаемых сталкеров, а Кендалл Дженнер получала охранные ордера после появления незнакомцев возле ее дома.

У Крис Дженнер подобные случаи происходили и раньше: в 2017 году задержали ее бывшего охранника, который пытался попасть в закрытый жилой комплекс, где она жила.

Ранее сообщалось, что неизвестный пытался ограбить особняк Квентино Тарантино в Лос-Анджелесе.