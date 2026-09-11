Кардиолог из Подмосковья Наталья Агапова в разговоре с REGIONS обратила внимание на опасное состояние, которое многие недооценивают. Его легко принять за переутомление или реакцию на погоду, хотя на деле оно говорит о проблемах с сосудами, питающими головной мозг.

Что это за состояние

Врачи называют его транзиторной ишемической атакой, сокращенно — ТИА. Если объяснять простыми словами, на короткое время кровь перестает поступать к какому-то участку мозга. Проявления возникают резко и длятся от пары минут до нескольких часов. Важная особенность: в пределах суток они исчезают сами. Когда кровоток восстанавливается, клетки могут почти не пострадать. Но, как подчеркивает Наталья Агапова, расслабляться не стоит. Такая атака — показатель того, что сосуды мозга изношены, а значит, риск настоящего инсульта резко возрастает.

«Микроинсульт — это серьезный предупреждающий сигнал. Те, кто перенес микроинсульт, имеют повышенный риск развития большого инсульта в будущем. Поэтому нельзя игнорировать даже самые легкие симптомы — это может спасти вам жизнь», — говорит Наталья Агапова.

Почему ее легко не заметить

Причин две, и обе связаны с особенностями самого состояния.

Первая — скоротечность. Человек может ощутить лишь легкую потерю ориентации или мгновенную слабость в руке либо ноге, которые проходят буквально на глазах. Случившееся обычно списывают на усталость, перемену погоды или магнитные бури — и не идут к врачу.

Вторая — отсутствие боли. При инфаркте сердца человек часто чувствует резкую боль в груди, а вот нарушение кровотока в мозге нередко протекает без болевых ощущений. Пожилые люди к тому же объясняют внезапную забывчивость, расплывчатость зрения или неустойчивую походку возрастом.

«Самое коварное в микроинсульте — он часто не болит и быстро проходит. Человек может пережить его даже не заметив, а потом столкнуться с большим инсультом. Поэтому важно знать признаки и не отмахиваться от них, даже если все прошло за пару минут», — поясняет Наталья Агапова.

На что обратить внимание

Врач перечислила признаки, при появлении которых нужно действовать без промедления:

внезапная слабость мышц или необычное онемение лица, руки, ноги либо половины тела;

резкое нарушение речи — человек говорит неразборчиво, путает слова, не понимает обращенную к нему речь или не может подобрать нужное слово;

неожиданные проблемы со зрением — пелена, двоение, внезапное потемнение или выпадение части обзора в одном или обоих глазах;

сильное головокружение, потеря равновесия, невозможность идти прямо без шатания;

внезапная интенсивная головная боль на фоне полного здоровья и без видимых причин.

«Если вы заметили хотя бы один из этих симптомов, даже если они прошли через несколько минут, немедленно вызывайте скорую. Микроинсульт может быть единственным предупреждением перед более серьезным событием», — предупреждает Наталья Агапова.

Что делать, если признаки появились

Первое и главное — вызвать скорую. Пока медики едут, пострадавшего нужно уложить, чуть приподняв голову и плечи, и обеспечить приток свежего воздуха.

Давать какие-либо лекарства, включая аспирин, нельзя — это может навредить. Также важно запомнить точное время, когда появились первые симптомы: эта информация поможет врачам выбрать правильную тактику.

«Время играет решающую роль. Чем раньше будет оказана помощь, тем больше шансов избежать серьезных последствий. Не ждите, что „само пройдет“», — подчеркивает Наталья Агапова.

Как снизить риск повторения

По словам Натальи Агаповой, профилактика требует дисциплины:

держать под контролем артериальное давление, уровень сахара и холестерина;

отказаться от сигарет и алкоголя, добавить посильную физическую нагрузку — прогулки, плавание;

сократить в рационе соль, трансжиры и тяжелую пищу;

регулярно обследоваться у профильных специалистов, особенно при хронических заболеваниях.

Транзиторная ишемическая атака — не случайность, а предупреждение от организма. Она умеет маскироваться, но последствия могут быть тяжелыми. Знание ее признаков и своевременный вызов врача помогают предотвратить настоящий инсульт и сохранить годы здоровой жизни.

«Лучшая защита от микроинсульта — это профилактика. Следите за давлением, не пропускайте приемы лекарств, если они назначены, и ведите активный образ жизни. И, самое главное, не игнорируйте симптомы. Даже если они прошли, обратитесь к врачу — возможно, это спасет вам жизнь», — завершает Наталья Агапова.

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