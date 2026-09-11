Прощальный круг по реке: когда в Подмосковье заканчиваются речные прогулки

Летнее тепло в Московской области постепенно сдает позиции, и вместе с ним подходит к финалу пора отдыха у воды. Как правило, регулярные речные прогулки в регионе завершаются к последним числам сентября. Правда, у тех, кто предпочитает сапы и каяки, запас времени чуть больше: ряд клубов устраивают сплавы и во второй половине месяца. Куда еще имеет смысл выбраться, изданию REGIONS рассказал туристический эксперт Артем Алексеев.

Регулярные рейсы: главный ориентир — конец сентября

Для пассажирских маршрутов, курсирующих по расписанию, крайней датой остается конец сентября. К примеру, в Серпухове теплоход следует между причалами «Серпухов» и «Сады», а в Коломне работает направление Бочманово — Притыки. Согласно информации, которой поделился Артем Алексеев, оба маршрута в нынешнем сезоне запланированы именно до последних дней месяца.

Программы экскурсионного и круизного формата могут длиться дольше. Так, некоторые круизы по Оке и Москве-реке намечены на начало октября. По словам эксперта, если цель — размеренная поездка на теплоходе, лучше не тянуть до последних сентябрьских выходных. Отдельные рейсы могут менять расписание из-за программы или капризов погоды.

«Сейчас хороший момент для тех, кто любит именно осеннюю воду. Днем еще может быть вполне комфортно, а людей на популярных маршрутах становится заметно меньше. Я бы планировал такую поездку на ближайшие две-три недели, а не рассчитывал на октябрь», — отметил Алексеев.

Сапы и каяки: сезон держится дольше

С активным отдыхом на воде дела обстоят оптимистичнее. Часть клубов не прекращает сплавы по Подмосковью почти весь сентябрь. В частности, на первый осенний месяц намечены сап-туры по Истре, Москве-реке, Клязьме и Шерне. Организуют маршруты и на Истринском водохранилище.

Новичкам, решившим впервые встать на сап, эксперт рекомендует присмотреться к спокойным участкам Истры либо водохранилища. Туристам с опытом подойдут более протяженные речные маршруты. Помимо сапов, в области доступны каяки: к примеру, по Истре сплавы устраивают для обоих видов. Тем, кто только осваивает водный отдых, Артем Алексеев советует выбирать организованный выход с инструктором.

«В сентябре особенно хороши утренние прогулки по Истре и спокойным участкам Москвы-реки. Вода уже не такая теплая, поэтому купание лучше не планировать, зато для самой прогулки условия часто комфортнее: меньше жары, мягкий свет и красивые осенние берега. Обязательно нужен спасательный жилет, а перед поездкой стоит проверить прогноз и уточнить у организатора, состоится ли выход на воду», — пояснил эксперт.

Выходит, откладывать поездку до октября не имеет смысла. Для классических речных прогулок ориентир — конец сентября, а для сапов и каяков ряд маршрутов сохраняется до последних недель месяца.

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