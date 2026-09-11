На дорогах в семи округах Подмосковья отремонтировали ограждения

В Подмосковье специалисты Мосавтодора отремонтировали тросовые, пешеходные и барьерные ограждения, расположенные на региональных дорогах в семи округах Подмосковья, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, ремонт провели на Комсомольском проспекте в Люберцах, 1-ой Советской улице в Долгопрудном, улице Мира в Мытищи, улице Нижняя Слободка в микрорайоне Зеленый Городок в Пушкино. Кроме того, ограждения обновили на улице Гагарина в Дедовске под Истрой, Октябрьском проспекте в Подольске, проспекте 1 Мая в микрорайоне Востряково и на 57-м км Каширского шоссе в Домодедове.

В ведомстве уточнили, что ограждения монтируют в целях безопасности участников дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.