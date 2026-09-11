Тепло на подходе: что происходит в Подмосковье во время пробных топок и как согреться до старта сезона

Пока отопление в Подмосковье не вышло на полную мощность, температура в квартире может заметно опускаться по вечерам и ночам. Однако согреть помещение можно и без электрообогревателя. По словам эксперта по домоводству Елены Архиповой, первым делом стоит убрать сквозняки и перекрыть основные пути, по которым уходит тепло, сообщил REGIONS.

В Подмосковье стартовали пробные топки — завершающий этап подготовки к отопительному сезону. Специалисты проверяют, готова ли система теплоснабжения подавать тепло в жилые дома и социальные объекты. Во время испытаний оборудование работает в условиях, близких к зимним: проверяются давление и температура, выявляются возможные протечки, тестируется автоматика.

К отопительному сезону в регионе готовят около 3 тыс. котельных и порядка 11 тыс. км тепловых сетей. За лето специалисты проверили трубы под давлением, отремонтировали оборудование, установили новые насосы и приборы контроля. Параллельно проверяется готовность аварийных бригад и резервных источников питания — они должны быстро подключиться в случае нештатной ситуации. Пока идут пробные топки, специалисты следят за работой котельных с помощью датчиков на источниках тепла. Это позволяет обнаружить неполадки еще до начала полноценного отопительного сезона.

Окна и входная дверь — главные источники потерь

По словам эксперта, начинать нужно с проверки квартиры на сквозняки. Даже небольшая щель в оконной раме или под входной дверью способна заметно ухудшить ощущение тепла. Особенно это касается старых деревянных окон и квартир на первых или последних этажах.

Плотные шторы тоже помогут сохранить накопившееся в комнате тепло. Их стоит закрывать вечером, особенно если окна старые или выходят на ветреную сторону. При этом полностью перекрывать радиаторы шторами, когда отопление уже включат, не следует — теплый воздух должен свободно распространяться по комнате.

Еще один простой способ — постелить ковры или плотные дорожки на холодный пол. Это не повысит температуру воздуха, но уменьшит ощущение холода и сделает комнату комфортнее.

«Проведите ладонью вдоль рамы, подоконника и дверного полотна. Если чувствуется движение холодного воздуха, сначала нужно устранить именно эту проблему. На старых окнах помогут самоклеящиеся уплотнители, а на входную дверь можно установить дополнительный уплотнитель по периметру. Это простая мера, которая иногда дает больший эффект, чем попытка прогреть всю комнату», — рассказала Архипова.

Как сохранить тепло без дополнительных приборов

По словам Елены Архиповой, не стоит пытаться согреть всю квартиру сразу. Если жильцы проводят большую часть времени в одной комнате, имеет смысл закрыть двери в остальные помещения и сосредоточиться на сохранении тепла именно там.

При этом не стоит полностью отказываться от проветривания. Короткое интенсивное проветривание обычно эффективнее постоянно приоткрытого окна: помещение быстро получает свежий воздух, но стены и мебель не успевают сильно остыть.

«Очень многое зависит от того, насколько грамотно мы сохраняем уже имеющееся тепло. Закрытая дверь между комнатами, плотные шторы вечером, отсутствие щелей у окон и дополнительный текстиль на холодном полу дают вполне ощутимый результат. Можно также временно убрать мебель от окон и наружных стен, если она закрывает радиаторы или мешает циркуляции воздуха», — пояснила Архипова.

Когда причина не в сквозняках

Если в квартире очень холодно даже при закрытых окнах и отсутствии очевидных сквозняков, причина может быть в проблемах с теплоизоляцией стен, оконных откосов или перекрытий. Такие недостатки лучше устранять не самостоятельно, а через управляющую организацию, особенно если речь идет о внешних стенах многоквартирного дома. Специалисты также отмечают, что источниками теплопотерь часто становятся окна, двери, балконы и недостаточная теплоизоляция конструкций.

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