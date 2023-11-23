Извинения не помогли: Украинскую гимнастку исключили из сборной из-за ненависти к Польше

Несмотря на принесенные публичные извинения, члена сборной Украины, гимнастку Владу Никольченко исключили из спортивной федерации из-за заявлений о ненависти к Польше, сообщает ТАСС .

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный проинформировал об исключении спортсменки Влады Никольченко из состава сборной Украины по художественной гимнастике. Об этом информирует интернет-портал Tribuna.com.

Скандал начался после того, как гимнастка посетила турнир по художественной гимнастике «Варшавская осень». Позже на странице в социальной сети девушка опубликовал пост, в котором призналась, что возненавидела Польшу и живущих в ней людей. Это стало поводом для возбуждения дисциплинарного дела, которое инициировала Федерация гимнастики Украины.

Спортсменка опубликовала пост-извинения. Девушка объяснила, что пережила психологическую усталость от мероприятия, поэтому столь эмоционально реагировала, пишет РИА Новости.

Спортивный юрист Сергей Алексеев пояснил, что заявление гимнастки не касается спорта. Девушка имеет право высказывать личное мнение, пишет «Советский спорт». Решать, виновна ли она как гражданин и физическое лицо, имеет право суд или другие правоохранительные органы. Причем, делать это можно только после лингвистической экспертизы. Федерация спорта Украины не имеет к этому никакого отношения.