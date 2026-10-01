«Антифрод массово в деле». 2,4 млн россиян установили самозапрет на сим-карты

С момента запуска сервиса самозапрета на заключение договоров об оказании услуг связи через портал «Госуслуги» этой возможностью воспользовались 2,4 миллиона граждан России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Антифрод-сервисами пользуются массово. … 2,4 миллиона — на оформление сим-карт», — приводит агентство слова Григоренко, комментируя установку самозапрета на оформление сим-карт.

Вице-премьер отметил, что антимошеннические инструменты востребованы среди населения, однако ключевым фактором остается их эффективность. Правительство ведет постоянную работу по совершенствованию данных механизмов.

Совершенствование регулирования оборота сим-карт входит в число системных инициатив правительства, направленных на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых мер за первые восемь месяцев 2026 года количество преступлений с использованием информационных технологий снизилось на треть.

Возможность установки самозапрета на заключение договоров об оказании услуг связи появилась 1 сентября 2025 года. Оформить запрет можно через портал «Госуслуги» либо в отдельных многофункциональных центрах. В Минцифры подчеркивали, что данная мера призвана защитить граждан от злоумышленников, которые регистрируют номера на чужие имена. Снять самозапрет допускается исключительно при очном обращении в МФЦ.

Ранее сообщалось о том, что россияне могут установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги».