«Антифрод массово в деле». 2,4 млн россиян установили самозапрет на сим-карты

Вице-премьер Григоренко: 2,4 млн россиян установили самозапрет на сим-карты

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

С момента запуска сервиса самозапрета на заключение договоров об оказании услуг связи через портал «Госуслуги» этой возможностью воспользовались 2,4 миллиона граждан России. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Антифрод-сервисами пользуются массово. … 2,4 миллиона — на оформление сим-карт», — приводит агентство слова Григоренко, комментируя установку самозапрета на оформление сим-карт.

Вице-премьер отметил, что антимошеннические инструменты востребованы среди населения, однако ключевым фактором остается их эффективность. Правительство ведет постоянную работу по совершенствованию данных механизмов.

Совершенствование регулирования оборота сим-карт входит в число системных инициатив правительства, направленных на противодействие кибермошенникам. По итогам реализуемых мер за первые восемь месяцев 2026 года количество преступлений с использованием информационных технологий снизилось на треть.

Возможность установки самозапрета на заключение договоров об оказании услуг связи появилась 1 сентября 2025 года. Оформить запрет можно через портал «Госуслуги» либо в отдельных многофункциональных центрах. В Минцифры подчеркивали, что данная мера призвана защитить граждан от злоумышленников, которые регистрируют номера на чужие имена. Снять самозапрет допускается исключительно при очном обращении в МФЦ.

Ранее сообщалось о том, что россияне могут установить самозапрет на кредиты через «Госуслуги».

Читайте также

Фонд «Защитники Отечества»: участники СВО активно участвуют в выборах в Подмосковье

Фонд «Защитники Отечества»: участники СВО активно участвуют в выборах в Подмосковье

Директор гимназии № 9 Ольга Лизогуб проголосовала на своем участке в Королеве

Директор гимназии № 9 Ольга Лизогуб проголосовала на своем участке в Королеве

День надежды и молитвы: как православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

День надежды и молитвы: как православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Призрачный цветок-вампир нашли в России: он не фотосинтезирует, а паразитирует

Призрачный цветок-вампир нашли в России: он не фотосинтезирует, а паразитирует

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Календарь праздников на 2027 год: стало известно, когда выгодно брать отпуск

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Ночью будет холодно: синоптики раскрыли прогноз погоды в Подмосковье на начало октября

Врач предупредил об опасных народных методах лечения

Врач предупредил об опасных народных методах лечения

Как попросить родных перестать присылать открытки: советы психолога

Как попросить родных перестать присылать открытки: советы психолога

Жителям Подмосковья рассказали о федеральном проекте «Здоровье СВОих»

Жителям Подмосковья рассказали о федеральном проекте «Здоровье СВОих»

МВД предложило необычный способ придумать надежный пароль из любимой песни

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

«Ребенок учится — должен доехать». В ГД предложили ввести бесплатный проезд для школьников

В Курганской области объявили беспилотную опасность: что происходит в регионе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное