Овечкин обойдет Гретцки, Кучеров станет лучшим в истории «Тампы»: какие рекорды побьют россияне в новом сезоне НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал 110-й сезон. По ходу него некоторые из россиян смогут установить выдающиеся личные достижения. Портал «Подмосковье сегодня» прогнозирует главные российские рекорды в сезоне 2026/27.

Овечкин станет абсолютно лучшим снайпером

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» еще весной 2025 года обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах. В ближайшее время 41-летний Овечкин готовится отобрать у великого канадца еще один рекорд — по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф. На данный момент у Овечкина 1006 голов, у Гретцки — на 10 больше.

Наверняка россиянин побьет и еще один важный клубный рекорд. Лучшим ассистентом в истории «Вашингтона» является многолетний партнер Ови швед Никлас Бекстрем — 762 результативные передачи. Овечкин отстает всего на четыре ассиста.

Сам Овечкин утверждал, что продлил контракт с «Вашингтоном» не ради личных достижений, а чтобы еще раз побороться за Кубок Стэнли в составе заметно усилившейся команды. Но рекорды он тоже держит в уме.

Кучеров побьет рекорд «Тампы»

Фото: [ ХК «Тампа-Бэй Лайтнинг» ]

Один из лучших хоккеистов современности вновь будет бороться за главные индивидуальные призы в лиге. У Никиты Кучерова в коллекции уже три «Арт Росс Трофи» (лучшему бомбардиру) и два «Харт Трофи» (самому ценному игроку).

Россиянин близок к тому, чтобы установить самый важный клубный рекорд — по количеству очков в карьере. Пока он принадлежит Стивену Стэмкосу — 1137 баллов. Кучеров отстает на 13 очков. Чтобы стать рекордсменом Никите может понадобиться всего несколько игр. В последних четырех сезонах он неизменно выбивает 100+ очков.

Бобровский станет самым побеждающим вратарем из Европы

Фото: [ ХК «Флорида Пантерз» ]

38-летний голкипер в межсезонье сменил «Флориду» на «Торонто» и в составе «Мейпл Лифс» станет самым побеждающим европейским вратарем в истории. Бобровский лишь на три победы отстает от Короля Хенрика, легенды «Рейнджерс» Хенрика Лундквиста, — 456 против 459.

Среди действующих вратарей Бобровский уверенно удерживает первую строчку (уже без деления на европейцев и американцев). Второй в этом списке голкипер «Тампы» Андрей Василевский (370). В этом сезоне он должен сместить с третьей строчки среди европейцев Доминика Гашека (389), а впоследствии — идти на штурм рекорда Бобровского. Все-таки вратарь «Тампы» на шесть лет моложе.

Панарин может пробиться в топ-5 российских бомбардиров

Фото: [ ХК «Лос-Анджелес Кингз» ]

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин идет седьмым в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ — 954 очка. Покорить тысячу ему может помешать только травма — в клубе из Калифорнии он главная звезда и самый важный игрок в большинстве.

Для Панарина набирать более одного очка за матч — норма, поэтому он может опередить двух легенд в списке российских бомбардиров и ворваться на пятое место. Форвард поглядывает на достижения Алексея Ковалева (1029 очков) и Александра Могильного (1032).

Задоров пробьет планку в 1000 минут штрафа

Фото: [ ХК «Бостон Брюинз» ]

Защитник «Бостон Брюинз» уже два сезона подряд становился главным грубияном лиги — 145 и 152 штрафные минуты. Всего же за карьеру Никита Задоров насобирал 998 минут штрафа за 805 матчей, так что своим первым же удалением в новом сезоне мощный защитник пробьет тысячу.

«Бостон» уже провел один матч в регулярном чемпионате. Игра с «Рейнджерс» (3:0) получилась очень спокойной — всего два малых штрафа на обе команды, и Задоров был паинькой. Но он точно долго не продержится — в «Бостоне» его как раз и ценят за силовое давление на соперника.