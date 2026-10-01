Россияне из «Питтсбурга» поучаствовали в разгроме «Филадельфии»

«Питтсбург Пингвинз» в своем стартовом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) разгромили «Филадельфия Флайерз» со счетом 7:0.

Российские «Пингвины» Евгений Малкин и Егор Чинахов приняли активное участие в избиении «Летчиков», отметившись заброшенными шайбами. Причем оба россиянина отличились в большинстве.

Чинахов и Малкин играли в одном звене с Томми Новаком.

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков стал третьим в команде по игровому времени среди нападающих (15:47), но особо себя не проявил, лишь раз бросив по воротам соперника.

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