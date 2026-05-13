Черноголовка в эти дни утопает в цветущих яблонях, ароматной черемухе и пышных пионах. Сама природа, кажется, подсказывает жителям наукограда: настало время ярких красок и смелых решений. Контент-мейкер и флорист с десятилетним стажем Екатерина Жарковская в беседе с корреспондентом REGIONS объяснила , почему в этом сезоне горожане все чаще отдают предпочтение пестрым цветочным композициям и какое отношение к этому имеет дофамин — гормон радости и удовольствия.

От помощника до креативного директора

Екатерина Жарковская прошла в профессии путь от помощника флориста до креативного директора собственной флористической студии. По ее словам, в Черноголовке сейчас набирает обороты новый тренд — так называемые «дофаминовые букеты». Сами композиции — яркие, сочные, с самыми неожиданными и смелыми сочетаниями — дарят ощущение праздника и поднимают настроение одним своим видом.

Как поясняет эксперт, сам термин пришел в цветочную индустрию из одноименного стиля, который зародился в Китае. Причина популярности, по мнению Жарковской, лежит на поверхности: люди попросту устали от монотонного, предсказуемого ритма жизни, а флористы, в свою очередь, — от однотонных и шаблонных композиций, которые заказывают из года в год.

«Суть в том, чтобы букеты получались яркими, сочными, с самыми смелыми цветовыми решениями. Здесь можно сочетать несочетаемое. Такие букеты призваны вызывать мгновенный эмоциональный отклик, потому что визуально насыщенная композиция стимулирует выработку дофамина — нейромедиатора, отвечающего за ощущение удовольствия», — объяснила флорист.

Что такое «дофаминовый букет»

Главное отличие этого тренда от классики, как рассказывает флорист, — отсутствие привычной единой цветовой гаммы. «Дофаминовый» букет позволяет не отказывать себе в выборе любых цветов и оттенков. Такую композицию, по словам Екатерины, хочется подолгу рассматривать, каждый раз находя новые детали.

Вот лишь один пример сочетания для необычного букета, который гарантированно поднимет настроение: диантус (это гвоздика, поясняет эксперт), антуриум (экзотический цветок с глянцевым «покрывалом»), яркий подсолнух, нежный оксипеталлум, классическая роза и даже — внимание — артишок. Да, этот овощ, как уточняется, тоже используют в современных флористических композициях.

«Сейчас потихонечку покупатели начинают выбирать более трендовые букеты. У нас всегда есть цветы как для консерваторов, так и для тех, кому хочется новенького. Чаще всего „дофаминовые“ букеты мы предлагаем молодежи — она более пластична во вкусах и радуется чему-то необычному», — делится Екатерина Жарковская.

Консерваторы против новаторов

Однако, как отмечает Жарковская, пока в Черноголовке примерно 70% покупателей — это взрослые люди с довольно консервативными взглядами на цветочный этикет. Они по-прежнему тяготеют к классическим решениям. Им привычнее и понятнее традиционные букеты.

Сама же флорист, как сообщается, вместе с коллегами по цеху старается мягко, не в лоб, а с помощью социальных сетей и шутливых роликов обращать внимание жителей наукограда на новые тенденции. Таким нехитрым способом они постепенно расширяют кругозор покупателей в сфере цветочного дизайна. По словам Екатерины, Черноголовка только недавно отошла от повального спроса на упакованную в слюду красную розу в компании с гипсофилой (мелкими белыми цветочками) — тот самый букет, который был безусловным хитом еще в 2000-х годах. Теперь время диктует другие правила.

