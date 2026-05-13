Пора покупать доллары: как долго продержится выгодный курс

ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 13 мая на уровне 73,79 рубля — американская валюта продолжает дешеветь. Экономист, член комитета по образованию и социальной политике при ТПП РФ Инна Литвиненко в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, с чем связано укрепление рубля, как долго оно продлится и стоит ли сейчас покупать доллары.

Рубль укрепляется по нескольким причинам

Инна Литвиненко назвала основные факторы, которые давят на доллар. Во-первых, это стабильное экономическое положение внутри России. Во-вторых, правительство РФ и ЦБ продолжают снижать ставку рефинансирования, что дает перспективы экономического роста через кредиты для предприятий, пояснила эксперт. Также она отметила заявление президента страны Владимира Путина о том, что Россия открыта к переговорам.

Ситуация на Ближнем Востоке бьет по доллару

Главная геополитическая причина — конфликт на Ближнем Востоке, считает Литвиненко, поскольку администрация президента США Дональда Трампа не рассчитывала на столь длительную военную операцию. Она добавила, что военные действия дестабилизируют нефтяной рынок, а нефтегазовые сделки по-прежнему привязаны к доллару.

«Страны все чаще рассматривают расчеты в национальных валютах. Доллар стабильно теряет позиции как ключевая валюта международных торговых сделок. Протекционизм, защита своих экономических границ — все это в совокупности давит на доллар», — пояснила Литвиненко.

Нефтяные потоки не восстановятся до конца года

Экономист подчеркнула, что даже если конфликт завершится, восстановление займет время. Она обратила внимание, что все эксперты сходятся в одном: ни до конца года, ни в следующем не удастся полностью восстановить нарушенные потоки снабжения производственной части каждой страны, которая держится на традиционных источниках энергии. По прогнозу Литвиненко, пока ситуация на Ближнем Востоке не разрешится, доллар продолжит терять позиции.

«Скорее всего, мы будем наблюдать снижение доллара в рамках диапазона. Возможно иногда повышение до 76 рублей — за счет внутриполитических моментов, например, если ЦБ закупит часть валюты или уменьшится экспортная выручка», — уточнила Литвиненко.

Майские праздники повлияли, но дальше — лето

Экономист также напомнила о сезонном факторе. Те, кто планировал поездку за рубеж на майские праздники, активно покупали валюту, и это влияло на укрепление доллара.

«Сейчас мы наблюдаем его снижение. Но ближе к июню, когда начнется сезон летних отпусков, стоит ожидать повышения», — предупредила эксперт.

Покупать доллар стоит в диапазоне 76-78 рублей

Литвиненко дала практический совет тем, кто хочет купить валюту.

«Курс покупки в банках и обменниках не 73-75 рублей. Они закладывают маржу — не только для заработка, но и из-за нестабильности. Купить доллар по текущему курсу сложно. Если найдете по 76–78 рублей — тогда можно покупать», — резюмировала экономист.

Экономисты предупреждали, что укрепление рубля в начале мая может замедлиться во второй декаде месяца — с 8 мая Минфин возобновил закупки валюты в рамках бюджетного правила, что создает дополнительный спрос на доллары и юани, выступая естественным ограничителем для роста курса рубля.