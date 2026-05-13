«Дорого и надолго»: мировому нефтерынку предрекли тяжелые времена до октября

Мировой нефтерынок вошел в штопор, из которого не выберется до самой осени. Международное энергетическое агентство (МЭА) предрекает: дефицит сырья сохранится как минимум до октября 2026 года. Это значит, что цены на бензин и «черное золото» останутся высокими, а кошельки обывателей — худеть. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Согласно майскому докладу МЭА, предложение нефти в этом году окажется на 1,78 млн баррелей в сутки ниже спроса. Главный виновник — Иран, блокирующий Ормузский пролив, через который раньше шла львиная доля мировых поставок. С начала военной операции США и Израиля рынок потерял более 1 млрд баррелей из стран Персидского залива. Мировые поставки рухнули на 14 млн баррелей ежедневно.

Цены взлетели до небес. Североморская марка Brent на пике стоила 120 за баррель. Сейчас стабилизировалась в районе 107-108, но возврата к дешевому топливу не будет. Эксперты прогнозируют: до конца года нефть будет торговаться в коридоре $90-100, и это оптимистичный сценарий при условии, что судоходство в проливе нормализуется. Если нет — готовьтесь к новым скачкам.

