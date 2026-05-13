Сухой закон во дворе: в каких случаях за бутылку спиртного в руках могут наказать

В Подмосковье закрыли более 1 600 алкомаркетов с выходом во двор после вступления в силу с осени прошлого года новых законодательных норм. Для оставшихся точек с 1 марта действует узкое окно для торговли — с 13:00 до 15:00. Как работает сухой закон во дворах, кто рискует получить штраф и что грозит нарушителям, корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Сергей Измайлов.

Ужесточение закона — с учетом местных особенностей

По словам эксперта, в последнее время происходит ужесточение общих федеральных правил торговли алкогольной продукцией.

Кроме этого, каждый регион страны может самостоятельно устанавливать нормы, учитывая местные особенности, и еще более жестко ограничивать время и места продажи спиртного.

«Именно такие жесткие меры есть в законодательстве Московской области», — подчеркнул Измайлов.

Он отметил, что, согласно закону, органы исполнительной власти имеют полномочия выдавать лицензию на торговлю алкоголем.

«Чтобы выдать такое разрешение, чиновники рассматривают все ограничения по обустройству торговой точки и принимают решение: можно здесь продавать алкоголь или нет», — уточнил юрист.

Вход только с улицы и всего два часа

Специалист добавил, что сегодня лицензия на торговлю спиртным выдается только тем магазинам, чей вход расположен со стороны улицы и не далее 30 метров от края дороги.

Для заведений общепита, находящихся в многоквартирных домах, введен ночной сухой закон — с 23:00 до 08:00, исключение сделано только для ресторанов.

Кроме того, с 1 марта для точек со входом во двор действует строгий запрет на реализацию спиртного вне разрешенного окна — продавать алкоголь можно только с 13:00 до 15:00.

Кто заплатит штраф — продавец или покупатель?

По словам юриста, торговля в нарушение новых правил — прямое основание для штрафа и даже закрытия торговой точки.

«Ответственность за нарушение розничной торговли вне мест, установленных для нее, грозит штрафом для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц от ₽50 тыс. до ₽200 тыс. Продажа алкогольной продукции без лицензии, помимо штрафа до ₽250 тыс. для юрлиц, грозит и приостановлением деятельности предприятия (магазина)», — заявил Измайлов.

Не только продавцы, но и покупатели могут быть наказаны. Например, если клиент решит распивать бутылку прямо во дворе и найдутся свидетели этого действия — штраф обеспечен.

«В соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит штрафом от ₽500 до ₽1500 или даже арестом до 15 суток», — заметил собеседник издания.

Балкон — не общественное место

А вот распитие алкоголя на собственном балконе, по словам юриста, нарушением не считается, даже если он выходит во двор или смотрит на детскую площадку.

«С улицы, даже находясь на детской площадке, вряд ли можно сказать, что пьет у себя на балконе человек, пиво это, что-то покрепче или просто чай/вода/сок. Поэтому вряд ли возможно привлечь к ответственности в данном случае», — заключил Измайлов.

