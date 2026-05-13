Марат Башаров объяснил, почему скрывал свою молодую возлюбленную пять лет

Российский актер и телеведущий Марат Башаров приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью, пишет Super.ru. Актер, который редко говорит о семье, признался, что состоит в отношениях с Асей Борисовой уже пять лет. Публике роман стал известен только в 2022 году, когда пара перестала скрываться. Но, как оказалось, их чувства зародились гораздо раньше.

Разница в возрасте между влюбленными — 13 лет. Башарову сейчас 51 год, Асе — 39 лет. Несмотря на слухи, которые ходили в конце прошлого года, о тайной свадьбе речи не идет. ЗАГС пара пока не планирует посещать.

Сам актер рассказал, что это была любовь с первого взгляда. Он почувствовал от Аси невероятную энергию, которая его просто притянула. Башаров признался, что такого с ним раньше не случалось.

«Исходила такая энергия потрясающая, родная, моя, близкая мне», — высказался артист.

Ася, в свою очередь, называет Марата замечательным человеком и не скрывает, что счастлива рядом с ним. Пара редко появляется на людях, и именно из-за этого иногда возникают слухи, что у них все плохо.

