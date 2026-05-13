Аналитики назвали среднюю стоимость букета на последний звонок в Подмосковье в 2026 году

Последний звонок остается одной из самых затратных статей расходов для родителей выпускников в мае 2026 года. Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» выяснили, что 90% жителей региона планируют дарить цветы педагогам. При этом средний чек на праздничный букет в Московской области заметно вырос, а подход к выбору растений стал более практичным, пишет REGIONS .

Формат подарка: коллективный или личный?

Традиция дарить цветы учителям в Подмосковье сохраняет свои позиции, однако формат подношения разделил родителей на два почти равных лагеря:

49% опрошенных предпочитают дарить один большой общий букет от всего класса;

40% планируют вручить цветы индивидуально от своей семьи.

Интересно, что в каждой пятой семье (19%) право выбора композиции полностью доверено самому выпускнику, в то время как 50% родителей предпочитают решать этот вопрос самостоятельно.

Розы в лидерах, комнатные цветы в аутсайдерах

Предпочтения жителей региона в выборе сортов цветов распределились следующим образом:

Розы — неоспоримый лидер (56% голосов);

Тюльпаны — 26%;

Хризантемы — 22%;

Лилии и пионы — 19% и 18% соответственно.

Наименьшей популярностью в качестве подарка на последний звонок пользуются альстромерии и комнатные растения в горшках (всего по 5% симпатий).

Финансовый вопрос: сколько стоит весенний букет

Средняя сумма, которую жители Подмосковья закладывают на покупку цветов, составила 4 100 рублей. При этом бюджетные ожидания семей сильно разнятся:

18% родителей надеются найти букет дешевле 1 500 рублей;

24% рассчитывают на сумму от 1 500 до 3 000 рублей;

27% закладывают от 3 000 до 5 000 рублей;

32% готовы потратить более 5 000 рублей.

Роль рекламы в поиске выгодных предложений

Современные родители активно используют интернет для поиска лучших цен. 80% опрошенных признались, что онлайн-реклама помогает им определиться с выбором магазина. Основными площадками для поиска релевантных предложений стали специализированные онлайн-маркеты цветов (42%), маркетплейсы (28%) и поисковые системы (28%).