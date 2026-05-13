Аналитики назвали среднюю стоимость букета на последний звонок в Подмосковье в 2026 году
Последний звонок остается одной из самых затратных статей расходов для родителей выпускников в мае 2026 года. Аналитики «Авито Товаров» и «Авито Рекламы» выяснили, что 90% жителей региона планируют дарить цветы педагогам. При этом средний чек на праздничный букет в Московской области заметно вырос, а подход к выбору растений стал более практичным, пишет REGIONS.
Формат подарка: коллективный или личный?
Традиция дарить цветы учителям в Подмосковье сохраняет свои позиции, однако формат подношения разделил родителей на два почти равных лагеря:
- 49% опрошенных предпочитают дарить один большой общий букет от всего класса;
- 40% планируют вручить цветы индивидуально от своей семьи.
Интересно, что в каждой пятой семье (19%) право выбора композиции полностью доверено самому выпускнику, в то время как 50% родителей предпочитают решать этот вопрос самостоятельно.
Розы в лидерах, комнатные цветы в аутсайдерах
Предпочтения жителей региона в выборе сортов цветов распределились следующим образом:
- Розы — неоспоримый лидер (56% голосов);
- Тюльпаны — 26%;
- Хризантемы — 22%;
- Лилии и пионы — 19% и 18% соответственно.
Наименьшей популярностью в качестве подарка на последний звонок пользуются альстромерии и комнатные растения в горшках (всего по 5% симпатий).
Финансовый вопрос: сколько стоит весенний букет
Средняя сумма, которую жители Подмосковья закладывают на покупку цветов, составила 4 100 рублей. При этом бюджетные ожидания семей сильно разнятся:
- 18% родителей надеются найти букет дешевле 1 500 рублей;
- 24% рассчитывают на сумму от 1 500 до 3 000 рублей;
- 27% закладывают от 3 000 до 5 000 рублей;
- 32% готовы потратить более 5 000 рублей.
Роль рекламы в поиске выгодных предложений
Современные родители активно используют интернет для поиска лучших цен. 80% опрошенных признались, что онлайн-реклама помогает им определиться с выбором магазина. Основными площадками для поиска релевантных предложений стали специализированные онлайн-маркеты цветов (42%), маркетплейсы (28%) и поисковые системы (28%).