Дорожники отремонтировали светофоры в 12 округах Московской области

В рамках программы летнего обслуживания региональной дорожной сети специалисты Мосавтодора провели работу по восстановлению светофорных объектов — ремонт затронул сразу 12 округов Подмосковья. Об этом проинформировали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Инженеры уделили особое внимание ключевым транспортным узлам региона. В числе обновленных объектов — 9 светофоров в крупных городах: в Лобне на ул. Ленина, в Жуковском на ул. Дугина, в Чехове на ул. Репниковской, в Подольске на ул. Большой Серпуховской, в Дмитрове на ул. Профессиональной, в Долгопрудном на ул. Парковой и Московской, в Люберцах на ул. Барыкина, в Балашихе на Салтыковском путепроводе.

Помимо городских улиц, специалисты отремонтировали 4 светофорных объекта на значимых загородных направлениях: в поселке Уваровка Можайского округа на ул. Урицкого, в поселке Молоково Ленинского округа на Володарском шоссе, на 89‐м км Каширского шоссе в округе Ступино, а также на 7‐м км Пятницкого шоссе в Красногорске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.